У роботі банківських терміналів фіксують збої

У суботу, 26 квітня, у роботі низки застосунків та систем на території України стався масштабний збій. Не працюють термінали оплати, системи ApplePay та GooglePay, застосунку «Дія» та «Нової пошти».

У пресслужбі «Нової пошти» повідомили про тимчасове припинення роботи сервісів «у зв’язку з технічними складнощами на стороні підрядника». У пресслужбі пошти повідомили, що проблеми не пов’язані з хакерською атакою.

Також збій зафіксували в застосунку державних послуг «Дія». Користувачі не можуть зайти в особистий кабінет. У пресслужбі застосунку прокоментували ситуацію та повідомили, що вже працюють над відновленням роботи.

«Через технічні оновлення у одного з великих центрів обробки даних стався тимчасовий збій у роботі мобільних застосунків», – пояснили у «Дії».

Крім того, через збій не працює низка банкових систем та терміналів. Зокрема, у Києві через збій в роботі «Ощадбанку» тимчасово недоступна безконтактна оплата проїзду на турнікетах в метро, повідомили у пресслужбі КМДА. Пасажирам пропонують оплатити проїзд на метро транспортною картою, qr-кодом чи паперовим квитком.

Також надходять скарги щодо роботи Apple Pay і Google Pay – через збій у сервісах користувачі не можуть здійснювати онлайн-транзакції, як-от оплату таксі чи інтернет-покупок.

Нагадаємо, 23 березня через хакерську атаку 23 березня стався масштабний збій в роботі «Укрзалізниці». Роботу сервісів відновлювали протягом 89 годин – на цей час компанія активізувала роботу офлайн-кас та додала можливість оформлювати проїзд на борту у найбільш термінових випадках.

24 березня СБУ повідомила, що до збою в роботі онлайн-сервісів «Укрзалізниці» може бути причетна Росія. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом масштабної кібератаки.