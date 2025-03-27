На першому етапі працюватиме тільки базовий функціонал застосунку

«Укрзалізниця» у четвер, 27 березня, відновила онлайн-продажі квитків після кібератаки. На це пішло 89 годин. Про це повідомили у пресслужбі компанії.

«Сайт і застосунок УЗ вдалося відновити за 89 годин нонстоп роботи після безпрецедентної атаки на ключові операційні системи залізниці», – йдеться у повідомленні.

На першому етапі працюватиме тільки базовий функціонал, зокрема, продаж та повернення квитків на всі напрямки на наступні 20 діб. Залізничники, фахівці кібердепартаменту ще працюють над відновленням усіх інших сервісів, насамперед клієнтських.

В «Укрзалізниці» наголосили, що не допустили витоку жодної сенситивної інформації.

Також у компанії попередили про можливі тимчасові технічні перебої.

«Оскільки зараз система переживає пікові навантаження, можливі тимчасові технічні перебої в роботі, тож просимо пасажирів користуватись застосунком виключно у випадках потреби в терміновій подорожі», – зазначають у дописі.

Наразі архіви квитків, придбаних раніше, недоступні в застосунку. Як пояснили в «Укрзалізниці» квитки лишаються дійсними, знайти їх PDF-дублікати можна на електронній пошті, яка вказувалась в акаунті пасажира. Для посадки в поїзд також можна використати скріншоти квитків з застосунку, а в разі відсутності обох варіантів квитків – просто показати на посадці квитанцію про оплату квитків з банківського застосунку.

Повернути раніше придбані в застосунку квитки та повернути кошти за автокупівлю можна через форму за посиланням на головній сторінці застосунку.

Нагадаємо, у неділю вранці, 23 березня, через технічний збій в IT-системі «Укрзалізниці» перестали працювати онлайн-сервіси.

До збою в роботі державного перевізника, ймовірно, причетна Росія. Справою займається кібердепартамент Служби безпеки України.