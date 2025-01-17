Корпорація не повідомила, чи вдалося хакерам успішно зламати якісь системи

Дані акаунтів співробітників прихильних до України організацій та установ у WhatsApp намагалися викрасти хакери, що ймовірно, пов’язані з Федеральною службою безпеки Росії. Про це у четвер, 16 січня, повідомила корпорація Microsoft.

Група хакерів з угруповання Star Blizzard намагалися зламати у WhatsApp акаунти співробітників прихильних до України організацій та установ. Сталося це наприкінці 2024 року.

«Цілі Star Blizzard зазвичай повʼязані з урядом та дипломатією (як колишніми, так і чинними посадовцями), оборонною політикою або дослідниками міжнародних відносин, робота яких стосується Росії та допомоги Україні», – йдеться у повідомленні.

Хакери надсилали фішингові електронні листи, видаючи себе за представників уряду США. У цих повідомленнях користувачам пропонували приєднатися до груп у WhatsApp, нібито для отримання інформації про ініціативи підтримки України.

«Листи містили QR-коди, які начебто надавали додаткові дані, але, найімовірніше, використовувалися для викрадення конфіденційної інформації», – додають у дописі.

Microsoft разом з уповноваженими органами США закрили близько 180 сайтів, повʼязаних зі Star Blizzard. Втім корпорація не повідомила, чи вдалося хакерам успішно зламати якісь системи.

Нагадаємо, 19 грудня українські державні реєстри зазнали наймасштабнішої кібератаки за останній час. Напад був організований росіянами з метою порушити роботу критично важливої інфраструктури держави. Російські хакери заявили, що знищили всі дані відомства, до яких вони отримали доступ.

У понеділок, 30 грудня, після масштабної кібератаки росіян запрацювали три ключові нотаріальні реєстри.