Міністерство юстиції відновило роботу трьох ключових реєстрів після кібератаки
Робота над відкриттям інших реєстрів ще триває
У понеділок, 30 грудня, після масштабної кібератаки росіян запрацювали три ключові нотаріальні реєстри. Про це повідомило Міністерство юстиції України.
У понеділок відновили роботу:
- Єдиний реєстр довіреностей,
- Спадковий реєстр,
- Єдиний реєстр спеціальних бланків нотаріальних документів.
Тепер нотаріуси можуть повноцінно реєструвати довіреності, заповіти та спадкові справи, а також проводити перевірку спеціальних бланків.
«Всі нотаріальні дії, які були вчинені під час відсутності доступу до реєстрів, будуть внесені впродовж 5 робочих днів. Впроваджено посилені заходи кіберзахисту», – зазначають у міністерстві.
Робота над відкриттям інших реєстрів ще триває.
Нагадаємо, 19 грудня українські державні реєстри зазнали наймасштабнішої кібератаки за останній час. Напад був організований росіянами з метою порушити роботу критично важливої інфраструктури держави. Російські хакери заявили, що знищили всі дані відомства, до яких вони отримали доступ.
Через масштабну кібератаку ЦНАПи Львівської громади зупинили низку послуг.