У понеділок, 30 грудня, після масштабної кібератаки росіян запрацювали три ключові нотаріальні реєстри. Про це повідомило Міністерство юстиції України.

У понеділок відновили роботу:

Єдиний реєстр довіреностей,

Спадковий реєстр,

Єдиний реєстр спеціальних бланків нотаріальних документів.

Тепер нотаріуси можуть повноцінно реєструвати довіреності, заповіти та спадкові справи, а також проводити перевірку спеціальних бланків.

«Всі нотаріальні дії, які були вчинені під час відсутності доступу до реєстрів, будуть внесені впродовж 5 робочих днів. Впроваджено посилені заходи кіберзахисту», – зазначають у міністерстві.

Робота над відкриттям інших реєстрів ще триває.

Нагадаємо, 19 грудня українські державні реєстри зазнали наймасштабнішої кібератаки за останній час. Напад був організований росіянами з метою порушити роботу критично важливої інфраструктури держави. Російські хакери заявили, що знищили всі дані відомства, до яких вони отримали доступ.

Через масштабну кібератаку ЦНАПи Львівської громади зупинили низку послуг.