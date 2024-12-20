Терміни відновлення повноцінної роботи ЦНАПів наразі не відомі

Через масштабну кібератаку російських хакерів на українські державні реєстри ЦНАПи Львівської громади зупинили низку послуг. Про це 20 грудня повідомила директорка департаменту гуманітарної політики Львівської міськради Валентина Бартошик.

Йдеться про такі послуги:

реєстрація бізнесу;

реєстрація нерухомості;

видача актів цивільного стану (свідоцтва про шлю, народження або смерть);

присвоєння поштових адрес;

послуги зміни місця проживання через (неможливість перевірити дані в реєстрі нерухомості);

єМалятко;

реєстрація транспортних засобів та зміна анкетних даних.

Також наразі неможливо оформити призначення та виплати деяких видів допомог, де долучено свідоцтво про народження (коли до складу сім'ї входять діти), а саме:

допомога на дітей одиноким матерям;

допомога хворим дітям;

допомога при усиновленні;

допомога на дітей під опікою чи піклування;

соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям;

дітям з інвалідністю;

допомога на дітей, які виховуються в ДБСТ та прийомних сім'ях;

допомога патронатним сім'ям;

допомога ВПО.

«Ті, хто на ці послуги подавав документи напередодні, на жаль, вони також опрацьовані не будуть, потрібно буде чекати до повного відновлення роботи реєстрів.Коли саме буде відновлено роботу, поки що, не можемо повідомити, чекаємо офіційної інформації від надавачів послуг», – повідомила Валентина Бартошик.

Всі деталі можна дізнатися в службі підтримки ЦНАП за телефоном: (093) 297 57 95.

Нагадаємо, 19 грудня українські державні реєстри зазнали наймасштабнішої кібератаки за останній час. Напад був організований росіянами з метою порушити роботу критично важливої інфраструктури держави. Російські хакери, причетні до нападу, заявили, що знищили всі дані відомства, до яких вони отримали доступ, включно з резервними копіями на серверах у Польщі.