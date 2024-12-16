Обладнання блокує доступ до небезпечних сайтів та серверів

У школах Львівської області встановили хмарний сервіс для протидії кіберзагрозам. У Львівському районі до нього підключили 243 заклади освіти, а загалом в області – 1067 шкіл. Це дозволило забезпечити надійний захист, повідомляє ЛОВА.

Школи Львівської області отримали безкоштовну ліцензію на використання сервісу Cisco Umbrella терміном на п’ять років. Програма зміцнить кібербезпеку в освітньому середовищі та створить надійний захист для шкільних мереж від кіберзагроз. Проєкт тривав пів року.

«Загалом за цей період обробили понад 3,6 мільярда інтернет-запитів. Серед них 757 тисяч запитів були заблоковані як потенційно небезпечні, що свідчить про реальні загрози, з якими стикаються учні та вчителі у закладах освіти», – повідомляє ЛОВА.

Зокрема, програма блокувала різні типи небезпек:

спроби доступу до сайтів, що розповсюджують шкідливе програмне забезпечення . Такі ресурси можуть поширювати віруси, програми-вимагачі та інші форми шкідливого коду.

. Такі ресурси можуть поширювати віруси, програми-вимагачі та інші форми шкідливого коду. спроби підключення до серверів для криптомайнінгу .

. спроби переходу на фішингові сайти, які викрадають конфіденційні дані – паролі або фінансову інформацію.

Водночас, у 129 школах Львівської громади використовують власний DNS-сервіс для посилення кібербезпеки.

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Крім того, ще одним важливим завданням для системи освіти вважають підвищення цифрової грамотності: тренінги для вчителів та учнів, які навчать основ кібергігієни, розпізнавання фішингових атак та інших загроз в інтернеті.