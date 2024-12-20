Російські хакери здійснили масштабну атаку на держреєстри України
Час першочергового відновлення сервісів Мін'юсту становитиме орієнтовно до двох тижнів
У четвер, 19 грудня, українські державні реєстри зазнали наймасштабнішої кібератаки за останній час. Напад був організований росіянами з метою порушити роботу критично важливої інфраструктури держави. Про це повідомила віцепрем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції – міністерка юстиції Ольга Стефанішина.
«Унаслідок цілеспрямованої атаки тимчасово призупинено роботу Єдиних та Державних реєстрів, які перебувають у компетенції Міністерства юстиції України», – розповіла міністерка.
Наразі, за словами Стефанішиної, спеціалісти працюють у посиленому режимі над поетапним відновленням доступу до реєстрів. Попередньо – загроз функціонування іншим ресурсам немає.
Ольга Стефанішина повідомила, що свою роботу насамперед відновлять:
- Державний реєстр актів цивільного стану громадян;
- Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб підприємців;
- Державний реєстр прав на нерухоме майно та їх обтяжень.
«Час першочергового відновлення складатиме орієнтовно до двох тижнів. Особливості надання послуг громадянам будуть надані завтра (20 грудня – ред.) впродовж дня», – ідеться в повідомленні.
Російські хакери, причетні до нападу, заявили, що знищили всі дані відомства, до яких вони отримали доступ, включно з резервними копіями на серверах у Польщі.
Ольга Стефанішина заявила, що ворог намагається використати цю ситуацію у своїх інформаційних операціях, щоб посіяти паніку серед українців та за кордоном. Вона також запевнила, що після повного відновлення роботи сервісів проведуть ґрунтовний аналіз атаки для посилення захисту від подібних втручань у майбутньому.
Доповнено о 07:42. У сервісі державних послуг «Дія» повідомили, що через оновлення державних реєстрів тимчасово не працює частина сервісів, а саме:
- Реєстрація, внесення змін, закриття ФОП;
- Витяг з ЄДР;
- Реєстрація ТОВ;
- Перехід ТОВ на модельний статут;
- Будівельні послуги;
- Бронювання працівників;
- Перереєстрація авто;
- Шлюб онлайн;
- Актові записи;
- Будівельні послуги;
- Реєстрація права власності на майно;
- Інформаційна довідка з ДРРП;
- Кредити ВПО;
- Допомога особі з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю;
- Допомога людині, яка доглядає за хворою дитиною;
- Допомога при усиновленні дитини;
- Допомога на дитину одинокій матері або батьку;
- Будівельні послуги;
- єОселя;
- Повідомлення про пошкоджене/знищене майно;
- єВідновлення;
- єВідновлення для бізнесу;
- Повідомлення про ремонтні роботи;
- Бронювання за сертифікатом;
- Міжнародний реєстр збитків;
- Заява про шлюб;
- Витяги та повторна видача свідоцтв із ДРАЦС.