Росіяни намагаються використати цю ситуацію, щоб посіяти паніку серед українців та за кордоном

У четвер, 19 грудня, українські державні реєстри зазнали наймасштабнішої кібератаки за останній час. Напад був організований росіянами з метою порушити роботу критично важливої інфраструктури держави. Про це повідомила віцепрем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції – міністерка юстиції Ольга Стефанішина.

«Унаслідок цілеспрямованої атаки тимчасово призупинено роботу Єдиних та Державних реєстрів, які перебувають у компетенції Міністерства юстиції України», – розповіла міністерка.

Наразі, за словами Стефанішиної, спеціалісти працюють у посиленому режимі над поетапним відновленням доступу до реєстрів. Попередньо – загроз функціонування іншим ресурсам немає.

Ольга Стефанішина повідомила, що свою роботу насамперед відновлять:

Державний реєстр актів цивільного стану громадян;

Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб підприємців;

Державний реєстр прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

«Час першочергового відновлення складатиме орієнтовно до двох тижнів. Особливості надання послуг громадянам будуть надані завтра (20 грудня – ред.) впродовж дня», – ідеться в повідомленні.

Російські хакери, причетні до нападу, заявили, що знищили всі дані відомства, до яких вони отримали доступ, включно з резервними копіями на серверах у Польщі.

Ольга Стефанішина заявила, що ворог намагається використати цю ситуацію у своїх інформаційних операціях, щоб посіяти паніку серед українців та за кордоном. Вона також запевнила, що після повного відновлення роботи сервісів проведуть ґрунтовний аналіз атаки для посилення захисту від подібних втручань у майбутньому.

Доповнено о 07:42. У сервісі державних послуг «Дія» повідомили, що через оновлення державних реєстрів тимчасово не працює частина сервісів, а саме: