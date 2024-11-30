Перебої зафіксували роботі Telegram і Discord

У роботі звʼязку й інтернету найбільших російських операторів стався масштабний збій через успішну операцію української IT-армії. Про це у суботу, 30 листопада, повідомило Міністерство цифрової трансформації України.



У найбільших російських операторів, зокрема Мегафон, МТС, YOTA, Білайн, Ростелеком, Т2, Тінькофф Мобайл стався масштабний збій. Також перебої зафіксували у роботі Telegram і Discord, які росіяни активно використовують для координації своїх дій.



За даними Мінцифри, ця операція завдала росіянам економічних збитків на суму до 360 млн доларів.

Фото Мінцифри

До слова, IT-армія України – це спільнота українських спеціалістів, яку створили наприкінці лютого 2022 року для нейтралізації ворога в інформаційному та кіберпросторі після початку російського вторгнення в Україну.

Нагадаємо, 31 грудня 2023 року ІТ-армія заблокувала роботу платіжних терміналів у Росії. Тоді постраждали термінали найбільшого виробника «Евотор».