Начальник Генштабу ЗС РФ Валєрій Гєрасімов вручає Алєксандру Романчуку погони генерал-полковника. Лютий 2023 року

Українські хакери груп «Кібер Спротив» та «KibOrg» завантажили шпигунський вірус на особистий комп’ютер генерал-полковника Алєксандра Романчука, який командував силами російської армії на Запорізькому напрямі у 2023 році. Крім того, Романчук розповсюдив шкідливу програму на низку пристроїв у головному штабі угруповання РФ. Про це в четвер, 14 листопада, повідомив Центр національного спротиву.

Зазначається, що російські «воєнкорами» описують Алєксандра Романчука як одного з найталановитіших російських полководців, якому ледь не самостійно вдалось зупинити український наступ на Запорізькому напрямі у 2023 році. Натомість ж, під керівництвом Романчука на вказаному напрямку фронту росіяни традиційно закидали лінію фронту гарматним м’ясом. Російські війська у 2023 році втрачали на Запорізькому напрямку щомісячно понад 12 тис. лише пораненими, ідеться у матеріалі.

Кіберактивісти простежили за роботою генерал-полковника на робочому комп’ютері впродовж 7 червня 2023 року, тобто в розпал українського наступу на Запорізькому напрямку. У той час командувач силами РФ не робив на комп’ютері нічого, що стосується управління військами, а вже наступного дня доповідав про результати боїв особисто російському диктатору Владіміру Путіну.

«У Романчука була дуже своєрідна зайнятість у робочий час. Судячи з дій на його комп’ютері, левову частку часу займав вибір на сайтах оголошень дачі та квартири для потреб родини або вибір у дівчат на сайті знайомств для особистих потреб», – ідеться в повідомленні.

Під час спостереження за Романчуком активісти викрили, як російський командувач здобув репутацію «мудрого генерала». З високою імовірністю, посадовець просто утискав незгодних із цим твердженням. Центр нацспротиву зауважує, що Романчук пильно стежить за недружніми до нього «воєнкорами», і навіть вимагає розібратися з ними. Один з так званих «шкідливих воєнкорів» росіянин Єгор Гузєнко, відомий у Telegram під псевдонімом «Тринадцатый», зараз арештований нібито за напад на поліцейського.

Завдяки генералові українці змогли отримати доступ до інших пристроїв у штабі угруповання РФ на Запорізькому напрямі. Серед іншого Сили оборони отримали мапи розміщення камер відеоспостереження ворога поблизу лінії зіткнення, з яких росіяни відстежували переміщення підрозділів.

«Також здобуто дані про місця розміщення ворожих складів, спостережних пунктів, скупчення боєкомплекту й особового складу. Ці точки наносили на електронну мапу, як на прикладі зі знімком з екрана. Крім електронних мап, вдалося отримати доступ до фотографій детальних паперових мап розміщення підрозділів росіян», – кажуть хакери.

Судячи з документації про внутрішню діяльність штабу угруповання РФ виявляється, що російська армія не зазнає ніяких втрат, а безпілотники збивають ледь не голими руками.

Що цікаво, 32-річний син генерал-полковника Романчука, Владімір Романчук, який здобув профільну військову освіту, замість служби на фронті відправився у довгий відпочинок за кордон.

32-річний Владімір Романчук на відпочинку в горах вже під час повномасштабного вторгнення (Фото ЦНС)

Раніше ZAXID.NET повідомив, що українські хакери отримали доступ до листувань помічника колишнього президента та нині заступника голови Радбезу Росії Дмітрія Мєдвєдєва – Алєксєя Заклязьмінського, надавши частину листувань журналістам.