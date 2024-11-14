Українські хакери зламали комп'ютер командувача російської армії на Запоріжжі
Кіберактивісти отримали доступ до інформації про плани ворога, розташування його сил та розвідувальні засоби
Українські хакери груп «Кібер Спротив» та «KibOrg» завантажили шпигунський вірус на особистий комп’ютер генерал-полковника Алєксандра Романчука, який командував силами російської армії на Запорізькому напрямі у 2023 році. Крім того, Романчук розповсюдив шкідливу програму на низку пристроїв у головному штабі угруповання РФ. Про це в четвер, 14 листопада, повідомив Центр національного спротиву.
Зазначається, що російські «воєнкорами» описують Алєксандра Романчука як одного з найталановитіших російських полководців, якому ледь не самостійно вдалось зупинити український наступ на Запорізькому напрямі у 2023 році. Натомість ж, під керівництвом Романчука на вказаному напрямку фронту росіяни традиційно закидали лінію фронту гарматним м’ясом. Російські війська у 2023 році втрачали на Запорізькому напрямку щомісячно понад 12 тис. лише пораненими, ідеться у матеріалі.
Кіберактивісти простежили за роботою генерал-полковника на робочому комп’ютері впродовж 7 червня 2023 року, тобто в розпал українського наступу на Запорізькому напрямку. У той час командувач силами РФ не робив на комп’ютері нічого, що стосується управління військами, а вже наступного дня доповідав про результати боїв особисто російському диктатору Владіміру Путіну.
«У Романчука була дуже своєрідна зайнятість у робочий час. Судячи з дій на його комп’ютері, левову частку часу займав вибір на сайтах оголошень дачі та квартири для потреб родини або вибір у дівчат на сайті знайомств для особистих потреб», – ідеться в повідомленні.
Під час спостереження за Романчуком активісти викрили, як російський командувач здобув репутацію «мудрого генерала». З високою імовірністю, посадовець просто утискав незгодних із цим твердженням. Центр нацспротиву зауважує, що Романчук пильно стежить за недружніми до нього «воєнкорами», і навіть вимагає розібратися з ними. Один з так званих «шкідливих воєнкорів» росіянин Єгор Гузєнко, відомий у Telegram під псевдонімом «Тринадцатый», зараз арештований нібито за напад на поліцейського.
Завдяки генералові українці змогли отримати доступ до інших пристроїв у штабі угруповання РФ на Запорізькому напрямі. Серед іншого Сили оборони отримали мапи розміщення камер відеоспостереження ворога поблизу лінії зіткнення, з яких росіяни відстежували переміщення підрозділів.
«Також здобуто дані про місця розміщення ворожих складів, спостережних пунктів, скупчення боєкомплекту й особового складу. Ці точки наносили на електронну мапу, як на прикладі зі знімком з екрана. Крім електронних мап, вдалося отримати доступ до фотографій детальних паперових мап розміщення підрозділів росіян», – кажуть хакери.
Судячи з документації про внутрішню діяльність штабу угруповання РФ виявляється, що російська армія не зазнає ніяких втрат, а безпілотники збивають ледь не голими руками.
Що цікаво, 32-річний син генерал-полковника Романчука, Владімір Романчук, який здобув профільну військову освіту, замість служби на фронті відправився у довгий відпочинок за кордон.
32-річний Владімір Романчук на відпочинку в горах вже під час повномасштабного вторгнення (Фото ЦНС)
Раніше ZAXID.NET повідомив, що українські хакери отримали доступ до листувань помічника колишнього президента та нині заступника голови Радбезу Росії Дмітрія Мєдвєдєва – Алєксєя Заклязьмінського, надавши частину листувань журналістам.