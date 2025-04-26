Буський райсуд призначив обвинуваченому три роки іспитового терміну

Буський районний суд визнав винним Володимира Кноппа у смертельній ДТП й призначив три роки іспитового терміну. Обвинувачений має сплатити рідним загиблого понад 230 тис. грн компенсацій. В опублікованому у судому реєстрі вироку йдеться, що вранці 17 листопада 2024 року Володимир Кнопп був за кермом Nissan Micra. Поблизу селища Олесько водій виїхав на зустрічну смугу руху, після чого врізався в металеву огорожу. Внаслідок аварії загинув пасажир автомобіля.

Згідно з матеріалами справи, Володимир Кнопп є громадянином Німеччини. Поліцейські вважають, що він не обрав безпечної швидкості руху на трасі Київ – Чоп та не зміг постійно контролювати автомобіль. Внаслідок ДТП пасажир Nissan Micra отримав забої та переломи. Він помер у львівській лікарні Святого Пантелеймона.

У суді Володимир Кнопп визнав провину. Він зазначив, що готовий відшкодувати синові загиблого 100 тис. грн.

Суддя Борис Журибіда визнав Володимира Кноппа винним у порушенні правил дорожнього руху, які призвели до смерті (ч. 2 ст. 286 ККУ) та призначив йому три роки іспитового терміну. Він має сплатити синові загиблого 218 тис. грн моральної компенсації та 14,5 тис. грн витрат за правову допомогу. Крім цього, Кнопп сплатить майже 8 тис. грн за судові експертизи. Вирок можна оскаржити в апеляції.