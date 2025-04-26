39 років тому 26 квітня трапилась одна з найбільших у Європі техногенно-екологічних катастроф, спричинена двома вибухами і подальшим руйнуванням четвертого енергоблока Чорнобильської атомної електростанції.

ZAXID.NET пропонує добірку фільмів та серіалів, які допоможуть більше зрозуміти, що сталося у 1986 році без російської пропаганди та спотворення історії.

Мінісеріал «Чорнобиль» (2019)

Художній серіал на основі документальних фактів про катастрофу від телеканалу HBO. Він розповідає, як радянська влада намагалась ціною людських життів приховати справжні причини катастрофи в Чорнобилі. Серіал отримав номінації на престижні кінопремії «Еммі» та «Золотий Глобус».

«Брама» (2017)

Екранізація пʼєси Павла Ар'є «На початку і наприкінці часів». У центрі сюжету – Баба Пріся (Ірма Вітовська), яка живе в Чорнобильській зоні відчуження разом із донькою та онуком. Вона товаришує з русалками, не гребує галюциногенними грибами та нагороджена орденом «Червоної зірки» за те, що в часи Другої світової відправила на той світ дванадцятьох есесівців. Одного дня героїня отримує містичне попередження про неминучу катастрофу.

«Чорнобильські бабусі» (2015)

Фільм розповідає про близько 100 жінок, які відмовляються лишати свої домівки в зоні відчуження. Вони пережили Голодомор, Другу світову, вибух на ЧАЕС, смерті чоловіків. Після аварії їх евакуювали, але згодом вони повернулися додому. Упродовж фільму героїні розповідають про своє життя і показують, як їм вдається виживати в зоні відчуження.

«Голоси Чорнобиля» (2016)

Фільм має мало спільного з катастрофою, скоріше він про світ Чорнобиля, про який ми мало знаємо. Свідки подій розповідають про своє звичайне життя того часу, потім про катастрофу. Їх голоси формують довгу, жахливу, але дуже необхідну молитву, що минає кордони і змушує нас сумніватись у сталих точках зору щодо трагедії.