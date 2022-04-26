Вперше з 1986 року Зона відчуження була переведена в режим аварійної готовності

Цього року 26 квітня – не тільки привід згадати чергову річницю аварії на Чорнобильській АЕС, але відтепер - і говорити про ситуацію з ядерною безпекою в Україні та усьому світі у зв'язку з захопленням ЧАЕС під час нападу російських військ на Україну. Women in Nuclear (WiN) Ukraine запросила експертів та очевидців подій для обговорення цієї важливої проблеми, і під час цих розмов виникла ідея створення документального фільму на тему Чорнобилю, війни та ядерної безпеки.

З 24 лютого по 31 березня Чорнобильська АЕС була захоплена російськими військами. Персонал станції знаходився в заручниках, військовослужбовців Нацгвардії захопили в полон, на території ЧАЕС знаходились ворожі військові та техніка, проводились обстріли, підривались боєприпаси, деякий час, внаслідок бойових дій, електростанція не отримувала зовнішнє живлення, необхідне для безпечного зберігання відпрацьованого палива, на території Зони відчуження почались лісові пожежі, окупанти не давали можливості їх загасити. Вперше з 1986 року Зона відчуження була переведена в режим аварійної готовності, а весь світ, захопивши подих, слідкував за перебігом подій.

«Щоб зрозуміти, яким міг бути масштаб нової аварії (а цю аварію могло спричинити будь-що: потрапляння снарядів, припинення енергопостачання, психологічний стрес персоналу) – порівняйте: у 86-му році вибухнув один реактор на Чорнобильській АЕС. Там знаходилось 200 тонн палива. А в сховищі відпрацьованого ядерного палива зараз знаходиться 2 500 тонн палива. І аварія могла б розвиватися за сценарієм АЕС Фукушіми, що привело до забруднення радіонуклідами значних територій Японії. Ті, хто захоплюють ядерні небезпечні об’єкти і наражають на небезпеку всю європейську спільноту, варті Нюрнберзького ядерного трибуналу», – говорить Юрій Шибецький, кандидат геологічних наук, старший науковий співробітник Державної установи «Науковий центр радіогідрогеоекологічних полігонних досліджень Національної академії наук України», член Національної комісії з радіаційного захисту населення України.

Ініціатива «Women of Chornobyl» («Жінки Чорнобилю») була запроваджена минулого року та присвячена роковинам Чорнобильської катастрофи. Зараз вона отримала своє продовження.

Фільм складатиметься з серії інтерв’ю, які ставитимуть найактуальніші питання.