У музичному телемарафоні Sounds of Chornobyl: Brave Ukraine візьмуть участь українські та міжнародні музиканти проекту «Звуки Чорнобиля»

26 квітня 16 виконавців віьмуть участь у музичному телемарафоні «Звуки Чорнобиля». Чорнобиль – не лише трагічна сторінка нашої історії, це і історія про перемогу та силу нації, коли не дивлячись на нищівні дії СРСР, українці змогли не лише вижити, а ліквідувати катастрофу та стати щитом для всієї Європи.

Через 36 років після найбільшої техногенної катастрофи світу, росія - правонаступниця СРСР, вдалася до ядерного тероризму: понад 600 годин без зміни тримає в заручниках працівників Чорнобильської атомної станції, обстрілює танками найбільшу атомну станцію Європи та підриває там боєприпаси, знов бреше, замовчує та маніпулює інформацією. Можливо тому, що росія, як правонаступниця СРСР, так і не була притягнута до відповідальності за аварію 1986 року?

«Ми маємо донести всьому світу, що Чорнобиль – це ще один геноцид росії проти України, за який вона має відповісти, як і за воєнні злочини», – говорять організатори.

У музичному телемарафоні Sounds of Chornobyl: Brave Ukraine візьмуть участь українські та міжнародні музиканти проекту «Звуки Чорнобиля», серед яких Kazka, Сергій Міхалок, Олександр Чемеров, Стасік, KRUTЬ, «Вагоновожатые», Atomic Simao, GusGus, Bjarki, Dub FX та Telepopmusik, а також електронні музиканти Woo York, Voin Oruwu, Na Nich, Zavoloka, Feldelmelder, Kaiser. Можна буде почути не тільки пісні та побачимо кліпи, присвячені Чорнобилю, а також дізнатися, як музиканти живуть під час війни, їх історії та слова підтримки.

«Під час війни ми всі згадали, яку неймовірну силу та єднання нам дає українська музика, вона наче вплетена в наш генетичний код. Ми хочемо, щоб через українську музику та відчуття артистів проєкту Звуки Чорнобиля українці змогли почути та глибше зрозуміти свою історію, більше дізнались про Чорнобиль. Щоб історію Чорнобиля почули в Україні, щоб його почули й у світі різні люди, з різними музичними смаками, тому й артисти проєкту настільки різноманітні» – каже Валерій Коршунов, автор проекту «Звуки Чорнобиля».

Декого з музикантів, які беруть участь у «Звуках Чорнобиля» війна торкнулась дуже сильно. Так будинок мами Жори з Atomic Simao був знищений у Стоянці під Києвом, а сама мама ледве вцілила у підвалі. Андрій з Woo York мешкав у Гостомелі, Стасік зараз у лавах ЗСУ, а Kazka співає гімн України на Таймс сквер у Нью Йорку, Сергій Міхалок звертається до білорусів та зі світовим туром підтримує ЗСУ. Na Nich та Voin Oruwu допомагають біженцям у Львові, тоді як Zavoloka та техно діджей Bjarki допомагають нашим в Берліні.

Woo York випустили свіжий стрім в Чорнобилі, де разом з проєктом Help Chornobyl, збирають гроші для постраждалих від війни.

Подивитись телемарафон Звуки Чорнобиля можна 26 квітня на 24 Каналі о 22:00 та на YouTube.