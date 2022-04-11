Жозеп Боррель заявив, що Росія провокує голод у світі, блокуючи кораблі з зерном, і бомбардуючи поля і зерносховища в Україні

Високий представник Європейського Союзу Жозеп Боррель заявив, що Росія, блокуючи українські кораблі, завантажені пшеницею, та бомбардуючи поля, провокує світову продовольчу кризу. Про це він сказав у понеділок, 11 квітня, у Люксембурзі після закінчення засідання Європейської ради на рівні міністрів закордонних справ.

За словами Борреля, російська дипломатія на світовій арені веде інтенсивну пропаганду та дезінформацію, називаючи санкції, які ЄС застосував проти Росії за війну в Україні, відповідальними за продовольчу кризу у світі.

«Наразі Росія робить санкції відповідальними за продовольчу кризу та підвищення цін, коли це не санкції. Росія продовжує бомбардувати поля України, російські військові кораблі блокують десятки кораблів, наповнені пшеницею, які не можуть покинути межі українських портів. Вони бомблять та руйнують зернові сховища, вони перешкоджають експорту пшениці. Вони бомблять українські міста та провокують голод у світі. Блокуючи порти та руйнуючи зерносховища в Україні, вони провокують голод у світі. Припиніть звинувачувати санкції. Це російська армія є причиною нестачі продовольства», – заявив високий представник ЄС, якого процитувала агенція «Інтерфакс-Україна».

За його словами, найбільше від майбутньої продовольчої кризи, яку спровокувала Росія, можуть постраждати країни Африки.