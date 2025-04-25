Піт Гегсет також використав свій номер телефону для реєстрації на сайті ставок на спорт

Особистий номер телефону міністра оборони США Піта Гегсета, який він використовував для листувань у Signal, можна було легко знайти в інтернеті та публічних додатках. Посадовець використовував свій особистий номер як для державних справ, так і для особистих потреб, повідомила у п’ятницю, 25 квітня, газета The New York Times.

Після скандалу з витоком секретних даних з чату в Signal, куди радник Дональда Трампа Майк Волц випадково додав журналіста, німецьке видання Der Spiegel виявило в інтернеті номери телефонів Піта Гегсета та інших топ-чиновників Трампа. Номер телефону Гегсета збігався із номером у Signal, абонент якого надіслав у дані польотів для американських ударів по хуситах у Ємені.

Цей номер телефону очільника Пентагону виявили у месенджерах, як-от WhatsApp та Facebook, а також на сайті для ставок Sleeper.com, на якому він зареєструвався у серпні 2024 року через свій особистий номер і логін PeteHegseth. Крім того, Гегсет залишив цифровий слід, використавши цей номер для реєстрації житла в Airbnb та для входу в акаунт у сервіси Microsoft Teams.

Номер Піта Гегсета був прив’язаний до електронної адреси, пов’язаної із застосунком Google Maps, який може визначати місце розташування користувача. У застосунку міністр оборони залишив кілька відкритих відгуків про роботу стоматолога, сантехніка, художника тощо.

За даними аналітиків з кібербезпеки, телефон міністра оборони США зазвичай є одним із найбільш захищених активів американської нацбезпеки, оскільки постійно перебуває в потенційному ризику зламу.

«Є нульовий відсоток шансів, що хтось не намагався встановити Pegasus або якесь інше шпигунське програмне забезпечення на свій телефон. Він входить до п’ятірки, ймовірно, найбажаніших жертв у світі за шпигунство», – повідомив колишній директор Національного центру контррозвідки та безпеки Майк Кейсі.

За даними низки анонімних американських чиновників, американським урядовцям навіть нижчої ланки не дозволяють використовувати свої особисті мобільні телефони та ноутбуки. Втім, кілька співрозмовників газети повідомили, що для чинної адміністрації стало звичною справою зберігати особисті мобільні телефони під час обіймання посад.

У випадку з Пітом Гегсетом безпекові експерти «не здивовані», що його номер легко виявили. Це пояснили тим, що Гегсет до призначення міністром оборони жодного разу не працював у державних структурах США.

«Використовуючи той самий номер телефону на Signal, щоб обговорити точний час, коли американські пілоти винищувачів вилітають для ударів у Ємені та інші делікатні питання, пан Гегсет відкрив себе – і, можливо, пілотів – іноземним супротивникам, які продемонстрували свою здатність зламувати облікові записи американських чиновників, зашифровані чи ні, кажуть експерти з безпеки», – йдеться у матеріалі.

За даними експертів з кібербезпеки, отримати номер телефону Гегсета та інформацію, пов’язану із ним могли Росія, Китай та Іран.

Нагадаємо, Гегсет нещодавно став фігурантом скандалу, пов’язаного із витоком секретних даних у месенджері Signal. Так, 24 березня головний редактор видання The Atlantic Джеффрі Голдберг повідомив, що радник Трампа Майк Волц випадково додав його до секретного чату в застосунку Signal, де представники адміністрації Дональда Трампа, зокрема Піт Гегсет, детально обговорювали удари по Ємену.

Журналіст перебував у секретному чаті п’ять днів та оприлюднив скріншоти з листуванням посадовців, справжність яких опосередковано підтвердив речник Ради нацбезпеки США Браян Г'юз – за його словами, адміністрація Трампа вивчає, яким чином до групи додали «випадковий номер». Сам Дональд Трамп заявив, що нічого не знає про листування, а згодом заявив, що там не було секретної інформації.

У Білому домі Голдберга звинуватили у поширенні фейкових новин заради сенсації та назвали його «ненависником Трампа». 30 березня Дональд Трамп заявив, що не буде звільняти нікого зі своєї команди з національної безпеки через скандал, звинувативши Голдберга у поширенні «фейкових новин». Він наголосив, що «не звільняє людей через полювання на відьом» та довіряє Волцу і Гегсету.

Цікаво, що Волц також потрапив у скандал із порушенням конфіденційності – 1 квітня The Washington Post повідомила, що радник Дональда Трапа з нацбезпеки використовував особисті облікові записи онлайн-пошти Gmail для урядового зв’язку. Зазначається, що тоді як його колеги використовували державні облікові записи, Волц користувався особистим, про що свідчать заголовки електронних листувань. Під час листувань особистий акаунт Волца отримав потенційно чутливу інформацію, зокрема про його розклад та інші робочі документи.