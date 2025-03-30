Трамп не захотів звільняти Майка Волца за інцидент з Signal

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп не буде звільняти нікого зі своєї команди з національної безпеки після скандального витоку даних про удари по єменських хуситах у месенджері Signal. Інформацію журналіста Джеффрі Голдберга з видання The Atlantic, який розповів, як його випадково додали до секретного чату радники президента, сам Трамп назвав «фейковими новинами» та «полюванням на відьом».

Про це він розповів увечері суботи, 29 березня, в інтерв’ю для NBC News. На запитання, чи буде Трамп звільняти когось із причетних до витоку даних у Signal посадовців, він відповів заперечно.

«Я не звільняю людей через фейкові новини й полювання на відьом», – заявив Трамп.

Він наголосив, що довіряє своєму раднику з нацбезпеки Майку Волцу, який і додав журналіста до секретної групи в Signal, а також міністру оборони Піту Гегсету, який несанкціоновано оприлюднював секретні військові плани у месенджері. Дональд Трамп заявив, що «ніколи не чув» розмов про звільнення Волца, а таке рішення може ухвалити виключно він.

Скандал навколо витоку секретних даних у Signal

Інформація про можливе звільнення американських посадовців з’явилася на тлі скандалу, що розгорівся після атаки США на Ємен 15 березня. Головний редактор видання The Atlantic Джеффрі Голдберг повідомив, що Майк Волц випадково додав його до секретного чату в застосунку Signal, де представники адміністрації Дональда Трампа детально обговорювали удари по Ємену.

У розмові людина під ніком «Піт Гегсет» пояснювала, чому потрібно завдати ударів по Ємену, а також розповідала, як комунікувати щодо операції – за її словами, вони «єдині на планеті, хто може це зробити». Водночас людина з іменем «Джей Ді Венс» виступала проти рішення Дональда Трампа та Пентагону, аргументуючи це тим, що «не хоче робити чергову послугу Європі», а також можливим зростанням цін на нафту.

Журналіст перебував у секретному чаті п’ять днів та оприлюднив скріншоти з листуванням посадовців, справжність яких опосередковано підтвердив речник Ради нацбезпеки США Браян Г'юз – за його словами, адміністрація Трампа вивчає, яким чином до групи додали «випадковий номер». Сам Дональд Трамп заявив, що нічого не знає про листування, а згодом заявив, що там не було секретної інформації.

У Білому домі Голдберга звинуватили у поширенні фейкових новин заради сенсації та назвали його «ненависником Трампа». Втім, 29 березня видання Politico повідомило з посиланням на власні джерела, що Джей Ді Венс та голова адміністрації Білого дому Сьюзі Вайлз у приватних розмовах із президентом Дональдом Трампом закликали його звільнити Волца через витік секретних повідомлень. За даними ЗМІ, Трамп визнав, що Майк Волц «облажався», проте вирішив не звільняти його, щоб «не дати ліберальним ЗМІ та демократам перемогти».