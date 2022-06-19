Влада держави-терориста Росії порушує питання зняття санкцій з експорту її власного зерна та злакових в обмін на відкриття коридорів для вивезення зерна з портів України. Про це постійний координатор ООН в Туреччині Альваро Родрігес сказав в інтерв’ю СNN Türk, передає «Укрінформ».

«Росія хоче, щоб санкції з експорту її власного зерна та злакових були зняті, якщо Україні буде надано допомогу (з відкриття коридорів. – Ред.)», – сказав Альваро Родрігес.

Координатор ООН в Туреччині наголосив, що питання відкриття коридорів з портів України обговорюється на вищому рівні, але вирішення не є простим.

«Спочатку ми хочемо припинення вогню... Але доправити звідти (з України. – Ред.) навантажені зерном кораблі не так просто, як можна подумати. Оскільки ми знаємо, що російський флот знаходиться в Чорному морі, ми також знаємо, що Україна має мінні загородження на своїх берегах для власної безпеки. Тому потрібно багато переговорів, щоб ми могли дійти згоди щодо того, як зробити цей крок», - сказав представник ООН.

Зазначимо, що Україна виробляє суттєву частку світового продовольства, але не може поставити на світовий ринок рекордні минулорічні осінні врожаї через війну, яку розв’язала Росія. В українських морських портах заблоковані понад 20 млн тонн сільськогосподарських культур, зокрема зерна, ячменю, соняшника тощо. Крім того, Росія краде та вивозить українські запаси зерна на окупованих територіях.

Щоб уникнути блокади Росією портів України на Чорному морі наша держава разом із іншими державами навіть відкрила «новий морський шлях» через Балтійське море. Зокрема, таким чином нещодавно до порту Ла-Корунья в Іспанії прибула перша партія українського зерна кукурудзи.