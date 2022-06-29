На Луганщині в середу, 29 червня, російські окупанти скинули авіабомбу на склади з гуманітарною допомогою. Постраждалих чи загиблих немає, оскільки поруч зі складами в цей момент людей не було, повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

«Там достатньо потужний був вибух, багато чого пошкоджено. Майже повністю зруйновані ангари і склади наші», – сказав він в ефірі національного телемарафону.

Однак Гайдай зазначив, що попри інтенсивні обстріли інколи вдається доставити гуманітарні вантажі до жителів області, зокрема Лисичанська.

«В нас є інші маршрути, якими ми користуємося, але ми їх не називаємо. Але є можливість іноді підвозити [гумвантажі]. Вчора нам вдалося завезти гуманітарний автомобіль в Лисичанськ, і автомобіль виїхав з Лисичанська неушкоджений», – зауважив очільник Луганщини.

Водночас він наголосив, що місто перебуває під постійними інтенсивними ворожими обстрілами, у ньому залишаються 15 тис. цивільних. Траса Лисичанськ-Бахмут не проїзна, тому, через щільність обстрілів, евакуювати цивільних з міста складно.

Нагадаємо, російська армія продовжує наступ, намагаючись оточити Лисичанськ. Тим часом окупанти нашпигували місто протипіхотними мінами, щоб збільшити кількість жертв серед цивільних.