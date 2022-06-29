Відбулось руйнування у одному з під’їздів будинку із третього по п’ятий поверх з подальшою пожежею

Вранці у середу, 29 червня, росіяни завдали ракетного удару по Миколаєву, одна з ракет влучила у багатоповерхівку. Місцеві рятувальники повідомили, що четверо людей загинули.

За даними ДСНС Миколаївської області, приблизно о 06:25 ворожий воєприпас влучив в 5-поверховий будинок у одному з районів Миколаєва (вулицю та район не вказують). Відбулось руйнування у одному з під’їздів із третього по п’ятий поверх з подальшою пожежею.

Станом на 11:00 відомо про чотирьох загиблих та трьох поранених, серед яких один працівник ДСНС. На місці тривають аварійно-рятувальні та пошукові роботи.

Також унаслідок ранкового ракетного обстрілу Миколаєва виникла пожежа на території гаражного кооперативу. Загорілися 11 гаражів та 9 автомобілів, пожежу вдалося загасити близько 10:00 на загальній площі 300 м2.

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що вранці ракетного обстрілу зазнав не лише Миколаїв, а й область. Ворог знову обстріляв Очаків, за попередніми даними, жертв немає, у Баштанському районі влучання були переважно по дорогах, а у селі Шевченкове загорівся пустий зерновий склад.