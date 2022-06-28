Наслідки обстрілу Очакова Миколаївської області, 28 червня 2022

Зранку у вівторок, 28 червня російські загарбники обстріляли територію Очакова Миколаївської області з реактивних систем залпового вогню. Унаслідок обстрілу є загиблі, серед них дитина.

За інформацією голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма, через обстріли російських військ загинули троє цивільних, серед них шестирічна дівчинка. Також поранення отримала тримісячна дитина, вона перебуває в комі. Загалом поранення отримали шестеро людей, з них четверо дітей – окрімм тримісячного немовляти, це діти віком 1, 13 та 16 років, повідомила голова Миколаївської облради Ганна Замазєєва. Вона також зазначила, що загинули двоє людей.

Росіяни відкрили вогонь по Очакову близько 04:00. Як уточнив Кім, вони влучили у територію міського ринку, будівлі палацу культури, в приватний сектор, а також прямо влучили у дві жилі будівлі.

Крім того, вранці росіяни випустили 11 ракет по Миколаєву, частину з них збили сили ППО, про наслідки цього обстрілу наразі інформація відсутня.

Нагадаємо, напередодні росіяни знищили ракетним ударом ТРЦ «Амстор» у Кременчуці, внаслідок чого загинули щонайменше 18 людей, 36 людей зникли безвісти.