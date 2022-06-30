Рятувальники понад добу ліквідовують наслідки ракетного удару росіян по п’ятиповерхівці в Миколаєві

Вночі з-під завалів будинку в Миколаєві, куди влучила російська ракета, рятувальники дістали ще одне тіло. Таким чином, на цей час відомо про шістьох загиблих, повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.

За його словами, від ударної хвилі та уламків також зазнали пошкоджень ще сім житлових багатоповерхівок. Переважно це вибиті вікна та зруйновані балкони.

Рятувальники вранці 30 червня повідомили, що продовжують роботу з пошуку загиблих та розбору конструкцій зруйнованого житлового будинку. Також, за їхніми словами, окрім шістьох загиблих, ще шестеро людей поранено.

Нагадаємо, росіяни влучили ракетою в одну з миколаївських п’ятиповерхівок 29 червня близько 06:25.