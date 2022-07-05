Попри твердження влади Туреччини, що країна не купує у Росії українське зерно з окупованих територій, журналісти програми «Схеми» оприлюднили докази зворотнього. Вони з’ясували, що окупанти вимикають радари на суднах, якими вивозять українське зерно з Криму в турецькі порти, але цей систематичний процес регулярно потрапляє на знімки з супутника.

Журналісти також опублікували супровідні документи на зерно, яке великими партіями імпортує Туреччина – походження товару в них зазначене як «Крим, Росія», хоча офіційно Туреччина вважає Крим українською територією. Зерно вантажиться в порту «Авліта» (Севастополь), куди його звозять з тимчасово окупованих територій, зокрема Херсонської та Запорізької областей.

На прикладі двох суден – російського та сирійського – журналісти показали, як балкери регулярно заходили в підсанкційний порт Севастополя, де через термінал «Авліта» завантажувались зерном, а потім прибували до Туреччини і там розвантажувались. Під час входження в кримський порт балкери вимикають радари, тому їх неможливо відстежити через системи моніторингу суден, такі як Marine Traffic або Equasis. Але їм не вдається «сховатись» від супутника, який з космосу фіксує перебування та завантаження суден в кримській «Авліті».

Одне з таких суден – «Міхаіл Нєнашев» під російським прапором. Журналісти навели докази трьох його рейсів з порту в Криму до портів Туреччини.

Супутники зафіксували приховане від радарів російське судно «Міхаіл Нєнашев», яке вивозило в Туреччину вкрадене українське зерно, фото «Радіо Свобода»

15 квітня супутник Planet Labs зафіксував цей балкер біля «Авліти». Через вимкнені протягом трьох днів радари, судно лишалось «непомітним» для системи офіційного моніторингу суден Marine Traffic. Водночас цей сервіс зафіксував, що до заходу в кримський порт воно було порожнім, а після – вже завантаженим. 22 квітня «Міхаіл Нєнашев» став у турецький порт Деріндже. За чотири дні система зафіксувала, що балкер розвантажився.

Ще один рейс до Туреччини «Нєнашев» виконав у травні. 25 травня супутник Planet Labs показав його біля «Авліти». 26 травня балкер вийшов в море і увімкнув радари, ставши «помітним» для моніторингу Marine Traffic. Цей же сервіс зафіксував вантаж на його борту. 30 травня «Нєнашев» дістався турецького порту Іскендерун.

За тиждень балкер повторив свій шлях, вийшовши з Туреччини порожнім. Зайшов в акваторію Чорного моря і взяв курс нібито на якірну стоянку «Кавказ» у Керченській протоці, вимкнувши радари. Але 14 червня супутник зафіксував його біля «Авліти». Того дня його трюми були порожніми, а в наступні – завантажені зерном. 18 червня балкер «Нєнашев» з’явився на радарах в районі Керченської протоки і взяв курс на Туреччину. 25 червня пришвартувався до причалів приватного порту MMK Metalurji неподалік Іскендеруна, де його зафіксував журналіст Осман Пашаєв.

Другий балкер, який відслідкували «Схеми», – сирійське судно Finikia.

Finikia

20 квітня воно з’явилось на супутникових знімках в «Авліті». На радарах судно з’явилось лише 21 квітня, вже вийшовши в море завантаженим. 29 квітня пришвартувалось у турецькому Немруті і відвантажило зерно.

6 травня Finikia вже порожнім вийшло у новий рейс – з Немрутау в бік Чорного моря. Процедура повторилась: 10 травня судно вимкнуло радари, але 13 травня його в «Авліті» зафіксував супутник. Балкер завантажився зерном, і прибув в Іскендерун 24 травня.

Крім знімків з космосу, журналісти отримали документи, які свідчать, що «Ненашев» та Finikia на шляху до Туреччини завантажувались зерном саме в кримському терміналі «Авліта». Водночас, у документах походження зерно зазначене як «Крим, Росія».

Документи, за якими Туреччина приймає крадене українське зерно, фото «Радіо Свобода»

«Туреччина визнавала анексію Криму незаконною, відколи ж «Крим, Росія» стало легітимним походженням продукції?» – ставлять запитання автори розслідування.

Посол України в Туреччині Василь Боднар у коментарі журналістам зазначив: «Ми працюємо з турецькою стороною. Але нам кажуть, що російські документи, які надаються для ввезення зерна в порт – вони є легальними і вони їх сприймають, як такі, що необхідні для того, щоб розвантажити судно в законний спосіб».

У Міністерстві аграрної політики України повідомляли, що вирощеного в Криму зерна вистачає лише для внутрішнього споживання, адже Україна не постачала на півострів воду для зрошення. Те, що з «Авліти» експортується зерно саме з новоокупованих територій, прямо визнавав і призначений Росією так званий голова Криму Сергій Аксьонов.

Влада Туреччини повідомляла, що розслідує заяви про те, що українське зерно було незаконно вивезено Росією, в тому числі до її портів, але зазначала, що поки не виявила жодних таких поставок.

Всі віднайдені факти, які свідчать про незаконне вивезення зерна з окупованих територій України Росією до Туреччини, «Схеми» виклали у запиті до МЗС Туреччини і чекають на відповідь.