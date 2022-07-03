У понеділок має відбутися нарада, на якій вирішать подальшу долю судна

У порту турецького міста Карас митники затримали вантажне судно «Жибек Жоли», яким раніше росіяни привезли до Туреччини викрадене українське зерно. Судно прибуло з окупованого Бердянська. Про затримання російського вантажного судна митними органами Туреччини в у неділю, 3 липня, в ефірі телемарафону на «Суспільному» повідомив надзвичайний і повноважний посол України в Туреччині Василь Боднар.

«Судно зараз стоїть перед входом до порту, воно затримане митними органами Туреччини. Завтра буде відомча нарада, на якій визначать подальшу долю цього судна», – розповів Боднар.

За його словами, українська сторона передала Туреччині відповідний запит від Офісу Генпрокурора.

«Ми звернулися до турецької сторони, там так само тривають слідчі дії. І незабаром ми очікуємо на проведення спеціального аналізу зерна, яке вивозиться з території України, з тим, щоби припинити його постачання взагалі через територію окупованого Криму», — підсумував посол.

Він зазначив, що Україна сподівається, що судно заарештують, а майно конфіскують і «притягнуть до відповідальності всіх, хто причетний до цієї оборудки». Також він розповів, що цей випадок є першою спробою використати окупований порт Бердянська для незаконної торгівлі.

«Із цим судном особлива ситуація, оскільки воно вперше намагалось використати тимчасово окупований порт Бердянська, і за документами з цього порту зайти до турецького порту. Звичайно, це нелегально. І це, чесно кажучи, велике нахабство і спроба пробити такий коридор виходу з окупованих портів, аби скористатися нашим майном», – пояснив посол.

За його словами, при цьому кораблі, які виходять із окупованого Криму, використовують сфальсифіковані документи, у яких йдеться, що вони нібито виходять із російських портів та з російським майном.