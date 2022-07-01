Росіяни доставили в турецький порт вкрадене українське зерно

В турецький порт Карасу прибуло судно Zhibek Zholy із зерном, яке росіяни вкрали в окупованому Бердянську, повідомив посол України в Туреччині Василь Боднар.

«У порт Карасу зайшов корабель Zhibek Zholy з окупованого Бердянська. На підставі листа Офісу генпрокурора звернулися до турецької сторони вжити заходів. Маємо добру комунікацію і тісну співпрацю з органами турецької влади. Переконаний,що прийняті рішення упередять спроби порушення суверенітету України», – написав він у Twitter у п’ятницю, 1 липня.

Як свідчать відкриті джерела, Судно Zhibek Zholy побудоване в 2016 році і ходить під прапором Росії.

За інформацією ЗМІ, судно вивезло з окупованого Бердянська сім тисяч тонн вкраденого зерна. Дані сервісу відстеження руху суден Marine Traffic від 30 червня свідчили, що Zhibek Zholy, яке ходить під російським прапором, прямує до турецького порту Карасу з розрахунковим часом прибуття 1 липня. Але там сказано, що судно вийшло не з Бердянська, а з російського порту Новоросійськ 22 червня. Однак про те, що судно вийшло саме з Бердянська, свідчить фото і допис керівника незаконної адміністрації окупованої частини Запорізької області Євгена Балицького.

Це не перше судно, яке перевозить зерно, яке нелегально перекидається з України до Туреччини.

«На сьогодні ми спостерігаємо за вісьмома суднами, які доставляють зерно з окупованих Росією портів Криму безпосередньо до турецьких портів», – повідомила журналіст проекту українського інтернет-видання «Миротворець SeaKrime» Катерина Яресько.

Раніше українська влада надала Туреччині список суден, що використовуються Росією та третіми сторонами, які причетні до незаконних поставок, у тому числі до турецьких портів, і закликала втрутитися та зупинити такі перевезення. Анкара пообіцяла детально розібратися, але досі не вдалася до жодних дій, щоб зупинити судна, які перевозили вкрадене зерно, пославшись на відсутність доказів.

Визначити походження продукції, що доставляється російськими кораблями, стає дедалі складніше, зокрема через те, що вони почали відключати системи стеження.