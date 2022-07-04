Острів Зміїний офіційно повернули під юрисдикцію України, повідомила начальниця прес-центру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк.

«Прапор України встановлено на острові Зміїний. Військова операція завершена і наразі територія знову повернена під юрисдикцію України», – сказала Гуменюк на брифінгу в понеділок, 4 липня, повідомила «Українська правда».

Бої на острові Зміїний, який розташований в Одеській області, почалися 24 лютого – в перший день повномасштабного російського вторгнення в Україну. Водночас окупаційні війська на острові регулярно зазнавали втрат. Загалом, росіяни втратили на Зміїному техніки на 915 млн доларів.

Збройні сили України вибили росіян зі Зміїного 30 червня. Втікаючи з острова, російські загарбники знищували власну техніку, документи та майно. 2 липня стало відомо, що ЗСУ знищили залишки російської техніки на острові Зміїний.

Також нагадаємо, що наступного дня після втечі росіян зі Зміїного, який тамтешнє міністерство оборони назвало «жестом доброї волі», росіяни скинули туди фосфорні авіабомби, які потрапили в море.