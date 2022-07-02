За інформацією ОК «Південь», ознак присутності противника не виявлено

Українські захисники 1 липня продовжили військову операцію із зачищення острова Зміїного від окупантів. За інформацією Оперативного командування «Південь», за попередню добу на цьому напрямку ворожа армія втратила 27 військових, зенітно-ракетний комплекс «Тор», самохідну гаубицю «Мста-С», 3 одиниці броньованої та автомобільної техніки. Також знищено 3 польові склади боєприпасів на Херсонщині.

У ніч на суботу, 2 липня, в ОК «Південь» розповіли, що безпосередньо на острові Зміїний ЗСУ знищили:

реактивну систему залпового вогню «Град»;

ще один зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцир-С1»;

3 одиниці броньованої та автомобільної техніки;

автоцистерну та район укриття іншої техніки.

За інформацією командування, ознак присутності противника не виявлено.

Тим часом, у Чорному морі стоять 2 ворожі ракетні кораблі з понад півтора десятками крилатих ракет на борту. До них додалися 3 великі десантні кораблі.

Також увечері 1 липня російська авіація знову намагалася атакувати Одещину. Окупанти випустили ракету Х-31, проте її знищив зенітний ракетний підрозділ ЗСУ.

«Протягом дня по позиціях наших підрозділів, по острову Зміїному і просто по мирних жителях нанесено шість авіаційних ударів. Гелікоптерами, парно і групою, ворог відпрацьовував по Херсонщині та Миколаївщині, підсумувавши ввечері літаками-штурмовиками, але без наших втрат», – повідомили в ОК «Південь».

Нагадаємо, 30 червня російські окупанти поспіхом втекли зі Зміїного. Під час відступу росіяни знищували власну техніку, документи та майно. В РФ втечу назвали «виявом доброї волі». Проте після цього окупанти 1 липня обстріляли острів фосфорними бомбами.