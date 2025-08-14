Ярослава Максименко обіймала посаду заступниці голови АРМА з 2023 року

Заступниця голови Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА) з питань євроінтеграції Ярослава Максименко стала тимчасовою головою агентства. Про це повідомили у пресслужбі АРМА у четвер, 14 серпня.

Згідно з розпорядженням уряду від 13 серпня Ярослава Максименко обійняла посаду тимчасовою виконувачкою обов’язків голови АРМА. Нову очільницю АРМА представив міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев.

«Ярослава Максименко має великий досвід роботи із санкційними активами та добре розуміє, як працює система управління арештованим майном. Важливо, що новий закон про реформу АРМА підсилює інституційну спроможність Агентства та розширює інструменти управління такими активами. Так, першочерговими завданнями для АРМА наразі є – проведення незалежного аудиту та нової конкурсної процедури відбору керівника. Арештовані активи мають ефективно працювати на потреби держави та оборони», – сказав він.

До призначення тимчасовою головою АРМА 41-річна Ярослава Максименко з липня 2023 року працювала заступницею очільниці АРМА з питань євроінтеграції. До того вона працювала директоркою департаменту політики власності та санкцій міністерства економіки України – тоді його очолювала Юлія Свириденко. На посаді Максименко координувала формування та реалізацію санкційної політики та управління підсанкційними активами.

Ярослава Максименко замінила на посаді Олену Думу, яка була головою АРМА з липня 2023 року.

Нагадаємо, 27 липня президент Володимир Зеленський підписав два євроінтеграційні закони — про реформу Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) та про факторинг. Реформа АРМА передбачає нові вимоги до очільника агентства, конкурс за участі міжнародних експертів, прозорі правила управління та контроль за передачею активів.

30 липня, у день, коли набув чинності закон про реформу АРМА, її очільниця Олена Дума подала заяву про звільнення з посади.