Медведчук та його поплічники отримали підозри за п'ятьма статтями Кримінального кодексу України

Служба безпеки України викрила та повідомила про підозри 12 поплічникам екснардепа-зрадника від забороненої партії ОПЗЖ Віктора Медведчука, які брали участь у створенні російського пропагандистського проєкту «Другая Украина». Крім того, підозру отримав і сам Медведчук, повідомили у четвер, 14 серпня, у пресслужбі СБУ.

Співробітники СБУ зібрали докази антиукраїнської діяльності учасників організації «Другая Украина». Проєкт діє у Москві під прикриттям громадського об’єднання, поширюючи антиукраїнську пропаганду та здійснюючи медійні атаки по Україні.

«СБУ зібрала покази на цих фігурантів із різних джерел, включаючи свідчення “політичного експерта” із медійного пулу Медведчука Кирила Молчанова, якого навесні цього року затримали у Польщі і який зараз знаходиться під арештом у Києві та співпрацює зі слідством», – повідомили у пресслужбі СБУ.

За даними слідства, Молчанов працював на російську ФСБ та зовнішню розвідку Росії. Одним з його контактів був перший заступник п'ятої служби ФСБ генерал-лейтенант Георгій Грішаєв.

Кирило Молчанов зі своїми поплічниками виправдовували російську агресію, займалися дискредитацією України за кордоном та розхитували внутрішню ситуацію в країнах-партнерах України. Зазначається, що сам Молчанов організовував проросійські акції на території Євросоюзу, учасники яких закликали припинити міжнародну підтримку України.

«За матеріалами справи, керував цією діяльністю особисто Віктор Медведчук. Зокрема, він погодив створення організації “Другая Украина” безпосередньо з Путіним, після чого очільник кремля доручив ФСБ координувати цей проєкт. Далі Медведчук власноруч сформував “штат” прокремлівського об’єднання, до якого увійшли топменеджмент і пропагандисти підсанкційних телеканалів екснардепа. Більшість з них виїхала до РФ на початку повномасштабної війни», – повідомили у пресслужбі СБУ.

Поплічники Медведчука готували та поширювати антиукраїнський контент через телеграм-канали, а також ютуб і пропагандистське медіа «Голос Європи». Водночас Віктор Медведчук продовжує фінансувати «Другую Украину» та тісно співпрацює з Кремлем.

Серед підозрюваних, які наразі переховуються в Росії:

Денис Жарких

⁠Артем Марчевський

Роман Коваленко

Руслан Калинчук

Ян Таксюр

Юрій Дудкін

Руслан Коцаба

Наталія Хорошевська

Богдан Гіганов

Олег Ясинський

Олександр Лазарєв

Їм та Медведчуку оголосили про підозри за:

ч. 2 ст. 111 ККУ (державна зрада)

ч. 3 ст. 109 ККУ (заклики до насильницької зміни конституційного ладу або до захоплення державної влади)

ч. 6 ст. 111-1 ККУ (колабораціонізм)

ч. 3 ст. 161 ККУ (порушення рівноправності громадян)

ч. 3 ст. 436-2 ККУ (виправдовування російської агресії)

Кирилу Молчанову, який дав покази щодо роботи організації, додатково повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 ККУ (державна зрада) за роботу на ворожі спецслужби.