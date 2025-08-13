Панченко проросійський пропагандистський фільм «Из Киева на Донбасс»

Відеохостинг ютуб видалив канал російської пропагандистки Діани Панченко, яку СБУ підозрює у державній зраді. Про це у середу, 13 серпня, повідомив Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

У 2024 році ютуб заблокував на території України канал пропагандистки, який мав назву «ПАНЧЕНКО». Наразі канал видалили, а сторінка недоступна й для користувачів за кордоном.

«Ще один кремлівський рупор залишився без платформи й великої аудиторії», – зазначили у Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Діана Панченко з 2015 року працювала телеведучою на телеканалі NewsOn, який пов’язують з екснардепом від забороненої нині проросійської партії «Опозиційна платформа за життя» Віктором Медведчуком. Телеканал входив медіахолдингу «Новини», фактичним власником якого був його соратник Медведчука Тарас Козак. У лютому 2021 року президент України Володимир Зеленський запровадив санкції проти Тараса Козака, що призвело до припинення мовлення телеканалів холдингу. Пізніше на базі закритих каналів створили нові: «Перший незалежний» та «UkrLive», куди й перейшла Панченко.

На початку повномасштабного вторгнення Панченко виїхала до тимчасово окупованих росіянами Донецька та Маріуполя, де створила проросійський пропагандистський фільм «Из Киева на Донбасс». У серпні 2023 року пропагандистка записала компліментарне інтерв'ю з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком.

Того ж року СБУ оголосила Діані Панченко підозру у виправданні війни Росії проти України й підтримці окупації Маріуполя. Також Панченко інкримінують державну зраду.