У 2022 році YouTube відключив усі функції монетизації для мешканців Росії

Відеосервіс YouTube заблокував канали низки російських співаків та артистів через включення їх до санкційного списку ЄС. Серед них – Ярослав Дронов (Шаман), Григорій Лепс, Поліна Гагаріна, Олег Газманов та Юлія Чичеріна, повідомила російська служба «Радіо Свобода» 4 липня.

Окрім цього, платформа обмежила доступ до акаунту актора В’ячеслава Манучарова, який вів пропагандистське шоу «Емпатія Манучі», пише «Детектор медіа».

Напередодні стало відомо, що Литовська комісія з радіо і телебачення (LRTK) звернулася до Google та YouTube із проханням прибрати офіційні акаунти російських артистів, внесених до 14-го санкційного списку ЄС. Згідно з литовським законодавством, LRTK може накладати штрафи на юридичних осіб, які порушують міжнародні санкції, в розмірі до 50 тис. євро або більше, за умови продовження порушень. 28 червня платформа для потокового відтворення музики Spotify оголосила про видалення профілів згаданих виконавців.

Нагадаємо, 24 червня 2024 року Європейський Союз схвалив 14-й пакет санкцій проти Російської Федерації. Під санкції ЄС потрапили 116 фізичних і юридичних осіб, «відповідальних за дії, що підривають або створюють загрозу територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України».