Наразі український контент моніторить представництво TikTok у Варшаві

Адміністрація TikTok призупинила перемовини з Україною про відкриття свого представництва. Воно було потрібне зокрема для протидії поширенню російської пропаганди у застосунку, пише Forbes Україна у понеділок, 24 червня.

У коментарі виданню на умовах анонімності учасник перемовин розповів, що близько місяця тому комунікація про відкриття представництва зупинилась, хоч офіційної відмови компанії немає. За словами голови комітету Верховної ради з питань свободи слова Ярослава Юрчишина, раніше Україна надала свою аргументацію TikTok, чому компанії варто відкрити українське представництво. Основними причинами для цього стали війна і велика кількість користувачів соцмережі.

Юрчишин зазначив, що питання відкриття представництва вирішують у центральному офісі компанії, а не через європейське представництво. На думку голови комітету свободи слова, компанія TikTok фактично може перенести частину варшавського офісу до Києва. Наразі саме представництво TikTok у Варшаві стежить за наявністю в застосунку відверто пропагандистських матеріалів щодо України. Утім працівники «не завжди в українському контексті, тому матеріали по зриву мобілізації чи підриву довіри до ТЦК залишаються без уваги», сказав Ярослав Юрчишин.

Forbes надіслав запит TikTok стосовно відкриття представництва в Україні, але не отримав відповіді на момент публікації.

Що відомо про перемовини України з TikTok

З початку повномасштабного вторгнення комунікацію з TikTok вело Міністерство цифрової трансформації України. Відомство зверталося до компанії щодо блокування фейкових акаунтів публічних осіб, верифікації сторінок держорганів, публічних осіб та українських медіа, а також видалення акаунтів шахраїв, які ошукували людей під виглядом «зборів», ідеться у відповіді пресслужби на запит Forbes.

З весни 2024 року до роботи з TikTok долучився Центр протидії дезінформації (ЦПД). Як розповів керівник Центру Андрій Коваленко, TikTok займає перше місце за кількістю проросійської дезінформації в Україні, на другому місці – месенджери Telegram та Viber. У співпраці з європейським підрозділом соцмережі ЦПД заблокував 24 акаунти, які розповсюджували російські наративи. У квітні центр розпочав перемовини про відкриття в Україні представництва соцмережі.

За даними Kantar Ukraine, на квітень 2024 року аудиторія TikTok в Україні серед аудиторії міського населення у віці 18-55 років становила 9,4 млн користувачів.

Як повідомляв ZAXID.NET, у США та Європі TikTok перебуває під посиленою увагою через питання безпеки й конфіденційності даних, оскільки є побоювання, що він може бути використаний для просування китайської пропаганди або збору даних про користувачів, що сама компанія категорично заперечує. Критики нерідко звинувачують програму у зборі надмірної кількості даних про своїх користувачів.