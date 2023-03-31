Працівникам Північноатлантичного Альянсу офіційно заборони завантажувати соціальну мережу TikTok на робочі пристрої, посилаючись на міркування безпеки. Про це телеканалу CNN розповіли посадовці НАТО.

Зранку, 31 березня, представники НАТО надіслали співробітникам повідомлення, в якій оголосили про цю заборону TikTok. Хоча йдеться про офіційну заборону китайського додатку, його і раніше не можна було використовувати на пристроях, виданих НАТО, через внутрішні технічні обмеження.

«Кібербезпека є головним пріоритетом для НАТО. Альянс має суворі вимоги до визначення додатків для офіційного використання в роботі. TikTok не доступний на пристроях НАТО», – наголосив співрозмовник CNN.

Раніше до такого кроку вдались уряди США, Британії, Норвегії та інших країн. Також на робочих пристроях не можна використовувати TikTok і в інституціях Європейського Союзу.

TikTok перебуває під посиленою увагою через питання безпеки й конфіденційності даних, оскільки є побоювання, що він може бути використаний для просування китайської пропаганди або збору даних про користувачів, що сама компанія категорично заперечує. Критики нерідко звинувачують програму у зборі надмірної кількості даних про своїх користувачів. Як доказ цього твердження зазвичай посилаються на доповідь австралійської компанії Internet 2.0, опублікована в липні 2022 року та присвячена питанням безпеки в мережі. Вивчивши вихідний код програми, експерти Internet 2.0 дійшли висновку, що тікток займається "збором надмірної інформації" про своїх користувачів.