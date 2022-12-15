Верхня палата Конгресу США (Сенат) проголосувала за заборону використовувати застосунок TikTok на телефонах та інших пристроях, які належать державним чиновникам, повідомила агенція Bloomberg. Водночас аби закон почав діяти, його ще має підтримати нижня палата Конгресу – Палата представників, після чого документ передадуть на підпис президенту.

Законопроект, який запропонував сенатор-республіканець Джош Хоулі, прийняли одноголосно.

«TikTok – це троянський кінь для Комуністичної партії Китаю. Це серйозний ризик для безпеки Сполучених Штатів, і поки вони не будуть змушені повністю розірвати зв’язки з Китаєм, йому не місце на урядових пристроях», – заявив Хоулі.

У документі наголошується, що платформа TikTok і його материнська компанія ByteDance Ltd. можуть ділитися інформацією про користувачів зі США з китайською владою.

Водночас законодавці передбачили винятки для правоохоронної діяльності, інтересів національної безпеки, а також для дослідників безпеки за певних обставин.

Після голосування представник TikTok Брук Оберветтер зазначив, що заборона китайської платформи на пристроях чиновників не сприяє інтересам національної безпеки США.