Дієго Паласіос має серйозний послужний список

Еквадорський захисник бразильського «Корінтіанса» Дієго Паласіос став гравцем «Карпат», повідомляє офіційний сайт «зелено-білих». 26-річний легіонер приєднався до команди Владислава Лупашка на правах оренди, підписавши контракт до кінця сезону (30 червня 2026 року). У львівського клубу буде першочергове право викупу гравця.

Дієго розпочав займатися футболом в еквадорських клубах «Норте Амеріка», «Аукас» та «Депортіво Асогес», а згодом виступав за них на професіональному рівні. Влітку 2018-го Паласіос вперше поїхав за межі Еквадору – його орендував нідерландський «Віллем ІІ».

Через рік Дієго підписав контракт із «Лос-Анджелесом», у складі якого провів п'ять сезонів, виграв Кубок МЛС та вийшов до фіналу Ліги чемпіонів КОНКАКАФ. 2022-го еквадорець брав участь у матчі всіх зірок МЛС, двічі потрапляв до символічної збірної Ліги чемпіонів КОНКАКАФ, визнавався найкращим гравцем турніру.

На початку 2024-го Паласіос став футболістом «Корінтіанса», з яким цьогоріч виграв Лігу Пауліста.

У складі збірної Еквадору U-20 виграв бронзову нагороду чемпіонату світу. У 19 років дебютував за національну команду Еквадору, виступав на Копа Амеріка та був у заявці збірної на чемпіонаті світу-2022. Transfermarkt оцінює його у 2 млн євро.