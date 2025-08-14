У 2024 році «Молодвіж» присвятили програмній менеджерці заходу Ярині Базилевич, яка загинула внаслідок російського обстрілу

У межах здобуття титулу «Молодіжна столиця Європи» Львів восьмий раз проведе всеукраїнський фестиваль «Молодвіж». Подія відбудеться 6 вересня на території !FESTrepublic. Вхід для всіх охочих вільний за умови попередньої реєстрації.

Цьогорічним лейтмотивом фестивалю буде «На перетині». Організатори розповідають, що вона символізує точку, де треба ухвалити рішення й взяти відповідальність

«"Молодвіж" завжди був подією, де обговорюються реальні виклики української молоді. І цьогоріч ми теж говоритимемо про це. Відверто ділитимемося власним досвідом життя у час війни, разом шукатимемо рішення для непростих задач, що стоять перед нашим поколінням. Разом пройдемо шлях до усвідомлення того, що творити нове – це відповідальність молодих. Стояти на місці – не наш вибір. Ми маємо силу впливати на зміни, ми повинні діяти вже», – розповів головний координатор фестивалю та керівник програмного департаменту мережі ТВОРИ! Тарас Чура.

Цьогоріч «Молодвіж» матиме чотири тематичні локації з дискусіями та воркшопами. Для учасників готують освітні формати, зони для нетворкінгу та відпочинку. Крім цього, організатори обіцяють насичену вечірню програму за участі відомих артистів. Стежити за анонсами фестивалю можна у соцмережах.

Додамо, що вперше «Молодвіж» організували у Львові 2018 року. Постійними організаторами є мережа ТВОРИ!. Фестиваль відбувається за сприяння Міністерства молоді та спорту України, ЮНІСЕФ; за фінансової підтримки Федерального міністерства економічного співробітництва і розвитку Німеччини (BMZ) та KredoBank.