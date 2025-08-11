Відвідувачі фестивалю у Шевченківському гаю 9 серпня 2025 року

У межах здобуття титулу «Молодіжна столиця Європи» Львів організував низку подій. У Шевченківському гаю 9 серпня відбувся фестиваль, який відвідали 10 700 людей. Під час другого дня у Митрополичих садах відбулася літургія, на площі Ринок відкрили скульптуру, а на стадіоні «Сокіл» провели товариський матч.

Події 9 серпня розпочалися з «УкрМолФоруму 2025», в якому взяли участь понад 200 активних молодих людей з усієї України. Молодь спілкувалася з представниками місцевого самоврядування. Після цього у Львівській міськраді вручили відзнаку «Сміливі» для 15 переможців (військових, ветеранів та волонтерів), які змінюють країну.

Після цього розпочався фестиваль у Шевченківському гаю, на якому провели збір на дрони-антишахеди «Рик Лева». Під час фестивалю вдалося акумулювати 428 тис. грн. Метою збору є 1 млн грн.

«У Шевченківському гаю я бачив, як молоді люди танцюють Дриґ. Майже всі – дівчата. Хлопців дуже мало, а ті, що є, здебільшого неповнолітні. Бо сьогодні святкувати можуть не всі. Хтось на фронті. Хтось віддав життя. Але є ті, хто через вік чи інші причини не є військовозобов’язаними. Вони залишаються тут і творять цю країну на своєму місці також», – сказав міський голова Львова Андрій Садовий.

Фестиваль у Шевченківському гаю. Фото ZAXID.NET

Другий день, 10 серпня, розпочався у Митрополичих садах з першої молодіжної літургії просто неба. Богослужіння очолив єпископ-помічник Львівської архиєпархії УГКЦ Владика Володимир Груца, а музичний супровід забезпечив хор «Дударик».

Того ж дня біля Ратуші відкрили скульптуру Молодіжної столиці «Ті, хто несуть сонце-іскру», яку створив Сергій Майдуков. Ввечері на стадіоні «Сокіл» відбувся товариський матч та нетворкінг. Пізно ввечері, о 23:09, зі Львова до Києва вирушив «Молодіжний експрес». Це спеціальний потяг, який став символічною крапкою святкування у Львові.

Скульптура «Ті, хто несуть сонце-іскру». Фото Анастасії Смольєнко, пресслужба Львівської міськради

Нагадаємо, що 2018 року Львів став українською молодіжною столицею. Після здобуття титулу у місті створили мережу центрів ТВОРИ!, організували всеукраїнські фестивалі та конференції. Зокрема, «Молодвіж» та «Дизаріум». У 2022 році Львів здобув перемогу в конкурсі й отримав титул «Молодіжна столиця Європи».

Організаторами Дня молоді у Львові є мережа ТВОРИ! та Офіс Молодіжної столиці Європи Львівської міської ради, Рада з молодіжних питань при Президентові України у співпраці з Міністерством молоді та спорту України. Підтримали організацію Дня молоді ЮНІСЕФ, Федеральне міністерство економічного співробітництва і розвитку Німеччини (BMZ), KredoBank.