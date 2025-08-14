Спершу безкоштовним харчуванням забезпечать учнів початкової школи

З вересня 2025 року учні початкової школи у всіх регіонах та учні 5-11 класів у школах прифронтових громад будуть забезпечені безоплатним харчуванням у школах. Кабінет Міністрів України перерозподілив на це 779,8 млн грн з державного бюджету місцевим бюджетам, повідомляє НУШ.

«Ці кошти будуть спрямовані на забезпечення безоплатним харчуванням учнів початкових класів у всій країні, а також для організації харчування школярів 5-11 класів у закладах загальної середньої освіти у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях», – пояснили в Кабміні.

Як додав міністр освіти та науки Оксен Лісовий, також ухвалено постанову про фінансування харчування за кошти Всесвітньої продовольчої програми ООН.

«Перший аванс в обсязі 118,5 млн грн спрямують до 364 громад у 8 прикордонних та прифронтових областях. Це допоможе забезпечити харчуванням понад 250 тисяч учнів початкових класів та зменшить навантаження на держбюджет», – наголосив міністр.

Нагадаємо, Міністерство освіти та науки впроваджує реформу шкільного харчування і планує, що програма безкоштовного харчування поступово охопить усіх учнів середньої та старшої школи.