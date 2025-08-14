Амбулаторію у Великих Грибовичах планують відкрити 1 вересня
Новини Львова від ZAXID.NET за 14 серпня
0 0
У четвер, 14 серпня, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться:
- Доступна медицина. Амбулаторію у Великих Грибовичах готують до відкриття.
- «Продавав» ухилянтам навчання в університеті. СБУ та поліція затримали 25-річного львів'янина.
- Працюють у кожному районі Львова. «Львівтеплоенерго» вже підготувало до зими понад дві третини мереж у місті.
- Як долучитися до служби і які КПП обирати. Прикордонники 7-го Карпатського загону розповіли про службу за контрактом та що відбувається на пунктах пропуску Львівщини.
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter