Причину трагічної загибелі з'ясовують слідчі та судмедексперти

12 серпня у приватному будинку у Львові знайшли мертвими двох 14-річних хлопців. Причини загибелі юнаків з’ясовують судмедексперти та поліція.

За даними ZAXID.NET, трагедія сталася у приватному будинку у Львові. Тіла 14-річних хлопів виявила мама одного з них. Загинув мешканець будинку та його товариш, який тимчасово проживає у Польщі, але приїхав до Львова. Одною з версій трагедії розглядають передозування наркотиками.

У поліції Львівщини підтвердили згаданий факт. Поліцейські проводять розслідування за ст. 115 ККУ (умисне вбивство) з приміткою «нещасний випадок». Тіла скерували на експертизу, яка має встановити точну причину смерті.