Підтримка рідних вболівальників не допомогла «гірникам»

У четвер, 14 серпня, «Шахтар» в межах третього раунду кваліфікації Ліги Європи зустрічався з грецьким «Панатінаїкосом». Повторна дуель завершилась з нулями на табло як і перша гра, а додатковий час не виявив переможця. У серії післяматчевих пенальті більше пощастило грекам.

Ліга Європи, 3-й раунд кваліфікації, матч-відповідь (перша гра – 0:0)

«Шахтар» (Україна) – «Панатінаїкос» (Греція) – 0:0 (серія пенальті – 3:4)

Вилучення: Очеретько, 81 («Шахтар», друга жовта картка)

Обидві команди протягом матчу більше думали про оборону, аніж про атаку, адже ціна помилки була надто високою. Греки взагалі не намагались бити по воротах суперника і здавалось, що план наставника афінян – дотягнути до серії пенальті.

Зрештою, так і сталось, але перед тим було вилучення у «Шахтаря» – Очеретько за 10 хвилин до завершення основного часу заробив другий «гірчичник» і залишив «гірників» у меншості.

Овертайми теж завершились без голів і долю зустрічі вирішувала лотерея. Тут більше пощастило «Панатінаїкосу»: у греків не забило двоє гравців, тоді як в української команди схибили Єгор Назарина, Кауан Еліас і Педрінью.

Як наслідок, «Шахтар» вилетів у Лігу конференцій, де зіграє зі швейцарським «Серветтом», якого з Ліги Європи вибив нідерландський «Утрехт».