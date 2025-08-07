«Гірники» з хорошим настроєм готуватимуться до матчу-відповіді

У четвер, 7 серпня, «Шахтар» в межах 3-го раунду кваліфікації Ліги Європи в Афінах зустрічався з грецьким «Панатінаїкосом». Обидві команди мали шанси забити, однак обмежились безгольовою нічиєю.

Ліга Європи, 3-й раунд кваліфікації, перший матч

«Панатінаїкос» (Греція) – «Шахтар» (Україна) – 0:0

Вже у першій атаці греки заробили право на кутовий, однак не зуміли ним розпорядитись як слід. За трохи Марлон вривався у штрафний греків, але в останню мить захисник у підкаті встиг вибити м’яч. Судаков у штрафному суперника красиво обіграв опонента і розвернувся, аби пробити, однак греки перехопили сферу.

В середині тайму «Шахтар» скористався помилкою захисника, Аліссон увірвався правим флангом у карний і пробив – кіпер «Панатінаїкоса» врятував. На останній хвилині тайму свою майстерність продемонстрував вже Різник, потягнувши м’яч з ближньої дев’ятки.

По перерві Черін мав шанс відзначитись, але після навісу з кутового від Тете головою спрямував м’яч над поперечиною. На екваторі другої сорокап’ятхвилинки Егіналдо ледь не втік сам на сам, у боротьбі з захисником зміг пробити, але несильно. За десять хвилин до завершення матчі греки ледь не покарали «Шахтар» – Швед обрізався, Матвієнко впав у штрафному, а Свідерскі дограв до кінця і пробив у дальній нижній кут. Різник потягнув. За мить кіпер «гірників» знову врятував свою команду, парируючи удар Зарурі в дальній кут.

Зрештою, все завершилось безгольовою нічиє. Матч-відповідь відбудеться за тиждень, 14 серпня, у Польщі.