«Вовки» опри поразку продовжуть свою єврокубкову кампанію

У четвер, 14 серпня, «Полісся» в межах третього раунду кваліфікації Ліги конференцій у матчі-відповіді на виїзді грало з угорським «Пакшем». Після комфортної переваги у першій грі житомирці горіли 0:2 на старті другого тайму і були близькими до фіаско. На щастя, підопічні Руслана Ротаня вистояли, а гол Кости у доданий час довершив вихід «Полісся» до наступного раунду змагань.

Ліга конференцій, 3-й раунд кваліфікації, матч-відповідь (перша гра – 0:3)

«Пакш» (Угорщина) – «Полісся» (Україна) – 2:1

Голи: Сабо, 39, Тот, 48 – Коста, 96

«Полісся» попри перевагу і низку моментів пішло на перерву поступаючись. На 39-й хвилині «Пакш» скористався навісом з кутового, захисники «вовків» та голкіпер втратили концентрацію і Сабо забив практично у порожні ворота.

Одразу після відпочинку рахунок став 2:0. Бескоровайний не втримав Тота і дозволив йому пробити у дальній кут – Волинець не зміг врятувати. За трохи Гайдучик міг скорочувати, але після подачі від Кравченка головою замкнув повз ворота. Наприкінці матчу «Пакш» мав два вбивчих моменти – «Поліссю» відверто пощастило.

А вже у доданий час Таллес Коста зумів добити м’яч у ворота після відскоку і забезпечити житомирцям вихід у плейоф кваліфікації.

В останньому раунді на шляху до групового етапу Ліги конференцій «Полісся» зіграє з італійською «Фіорентиною».