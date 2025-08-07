Житомирці приємно здивували результатом дуелі з угорцями

У четвер, 7 серпня, «Полісся» в межах 3-го раунду кваліфікації Ліги конференцій приймало угорський «Пакш». Попри грізний статус опонента житомирці здобули переконливу перемогу, відвантаживши у ворота суперника три сухих м’ячі.

Ліга конференцій, 3-й раунд кваліфікації, перший матч

«Полісся» (Україна) – «Пакш» (Угорщина) – 3:0

Голи: Андрієвський, 41, Бескоровайний, 45, Лєднєв, 59

Вилучення: Михайліченко, 90 («Полісся», червона картка)

Перший по-справжньому небезпечний момент у матчі виник на 13-й хвилині – Андрієвський з-за меж штрафного закручував у правий кут, але голкіпер «Пакша» зумів перевести на кутовий. У відповідь Папп виграв боротьбу в повітрі у Сарапія і пробив головою - м'яч прошмигнув повз ворота «Полісся».

В середині тайму чудовий шанс змарнував Філіппов – кіпер угорців помилився на виході, Олександр опинився першим на м'ячі, але примудрився пробити повз ворота. Незадовго до перерви «Полісся» вийшло вперед: Крушинський втік у штрафний суперника, обіграв захисника і віддав під удар Андрієвському – екс-гравець «Динамо» замкнув у порожні ворота. На куражі житомирці зуміли забити супернику гол у роздягальню – після навісу зі стандарту Бескоровайний випередив захисників і головою спрямував м’яч у сітку.

Після відпочинку «Пакш» додав і… пропустив втретє. Крушинський пройшов лівим флангом і викотив під удар Лєднєву – м'яч полетів у правий кут воріт. Наприкінці зустрічі угорці один гол відквитали, але арбітр після перегляду VAR взяття воріт скасував, зафіксувавши фол проти Назаренка.

Як наслідок, розгромна перемога «Полісся», яка дозволяє команді Руслана Ротаня з хорошим настроєм їхати на матч-відповідь до Угорщини.