«Полісся» може зіграти з італійською «Фіорентиною» у плейоф кваліфікації Ліги конференцій
У швейцарському Ньйоні відбулося жеребкування чергового туру єврокубків сезону 2025/26
Житомирський клуб отримав топового суперника на останній стадії відбору
Житомирське «Полісся» розпочало свій шлях у єврокубках з 2-го раунду кваліфікації Ліги конференцій, де не без проблем пройшло андоррську Санта-Колому (1:2, 4:1). Щоб потрапити до плейоф кваліфікації, команді Руслана Ротаня потрібно перемогти «Пакш».
Нагадаємо, раніше своїх суперників отримали ще дві українські команди – «Динамо» в Лізі чемпіонів, а «Шахтар» у Лізі Європи.
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