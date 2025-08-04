Житомирський клуб отримав топового суперника на останній стадії відбору

Житомирське «Полісся» розпочало свій шлях у єврокубках з 2-го раунду кваліфікації Ліги конференцій, де не без проблем пройшло андоррську Санта-Колому (1:2, 4:1). Щоб потрапити до плейоф кваліфікації, команді Руслана Ротаня потрібно перемогти «Пакш».

Згідно з результатами жеребкування, якщо житомирці у 3-му турі кваліфікації Ліги конференцій пройдуть угорську команду, то в наступному етапі на шляху до фінальної стадії єврокубка зіграють проти італійської «Фіорентини». Поєдинки 4-го раунду кваліфікації Ліги конференцій відбудуться 21 і 28 серпня. Переможці вийдуть до основного раунду ЛК, а команди, що програють, завершать свій єврокубковий сезон.

Нагадаємо, раніше своїх суперників отримали ще дві українські команди – «Динамо» в Лізі чемпіонів, а «Шахтар» у Лізі Європи.