«Гірники» отримали опонентів одразу у двох турнірах

«Шахтар», який у єврокубках стартував з першого раунду кваліфікації Ліги Європи, впевнено пройшов фінський «Ільвес» (6:0, 0:0) і несподівано легко вибив турецький «Бешикташ» (4:2, 2:0). Наступним суперником команди Арди Турана буде «Панатанаїкос», матчі з яким відбудуться 7-го та 14-го серпня.

Згідно з результатами жеребкування, якщо донеччани пройдуть представника чемпіонату Греції, то у четвертому турі кваліфікаційного раунду Ліги Європи зустрінуться з турецьким «Самсунспором».

Якщо ж «Шахтар» на цьому етапі зазнає невдачі, то вилетить у Лігу конференцій, де у боротьбі за вихід у груповий етап зіграє у плейоф з невдахою пари «Серветт» (Швейцарія) / «Утрехт» (Нідерланди).

Нагадаємо, поєдинки 4-го раунду кваліфікації Ліги Європи відбудуться 21 та 28 серпня. Переможці пройдуть до основного раунду Ліги Європи, а ті, хто програє, – потраплять до основного етапу Ліги конференцій.