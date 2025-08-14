Набуті в полоні поранення, травми та хвороби прирівняють до бойових
Постраждалі у полоні військові отримають ширші права та соцзахист
Міністр оборони Денис Шмигаль підписав наказ, який надає ширші права та соціальний захист українським військовим, які отримали поранення, травми чи хвороби у полоні. Раніше законодавство не визнавало захворювання чи ушкодження в полоні пов’язаними із захистом України, повідомив Шмигаль у четвер, 14 серпня.
Під час візиту до медзакладу на Вінниччині, де проходять реабілітацію звільнені з російського полону військові, Шмигаль анонсував зміни у законодавстві. Вони дозволять тим, хто пережив полон та постраждав від нього – отримав травми, поранення, контузії чи захворювання – отримувати соціальну підтримку на рівні військових, які отримали травми чи захворювання під час бойових дій.
«До цього часу поранення чи захворювання, отримані в полоні, не визнавалися такими, що пов’язані з захистом Батьківщини. Через це наші захисники були позбавлені можливості отримати статус учасника бойових дій або статус особи з інвалідністю внаслідок війни», – пояснив Шмигаль.
Рішення міністра гарантує військовослужбовцям, які повернулися з полону:
- соціальний захист
- право на всі передбачені пільги та компенсації
- безплатне лікування та реабілітацію
Нагадаємо, у липні Міноборони повідомило, що родинам військовослужбовців, які загинули у російському полоні під час дії воєнного стану, виплачуватимуть одноразову грошову допомогу у розмірі 15 млн грн. Водночас така виплата не передбачена у разі добровільної здачі у полон.
Також Верховна Рада збільшила з трьох місяців до року термін, протягом якого можуть бути здійснене одноразова грошова виплата у разі захворювання військового або отримання поранення під час служби, що призвело до часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності.