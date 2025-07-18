Родини військових, які загинули у полоні, отримають одноразову грошову допомогу

Родинам військовослужбовців, які загинули у російському полоні під час дії воєнного стану, виплачуватимуть одноразову грошову допомогу у розмірі 15 млн грн. Відповідний закон ухвалила Верховна Рада. Про це у п’ятницю, 18 липня, повідомили у пресслужбі міноборони.

«Закон тепер чітко визначає право на отримання такої допомоги у випадку загибелі (смерті) військовослужбовця в полоні, незалежно від причини настання смерті», – йдеться у повідомленні міноборони.

Водночас зазначається, що така виплата не передбачена у разі добровільної здачі у полон.

Також Верховна Рада збільшила з трьох місяців до року термін, протягом якого можуть бути здійснене одноразова грошова виплата у разі захворювання військового або отримання поранення під час служби, що призвело до часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності.

«Практика засвідчила, що через тривалий період лікування та реабілітації та знаходженням підрозділу в районі бойових дій таким військовослужбовцям часто було неможливо вчасно отримати всі необхідні документи та реалізувати своє право на одноразову грошову допомогу», – пояснили у міноборони.

Крім того, відповідно до ухваленого закону, для визначення розміру одноразової грошової допомоги при зміні групи інвалідності застосовується прожитковий мінімум, встановлений законом на 1 січня календарного року, в якому встановлено нову групу інвалідності. Раніше розмір грошової допомоги у разі зміни групи інвалідності визначався на дату первинного встановлення інвалідності.

Нагадаємо, у липні 2024 року стало відомо, що у російському полоні помер 55-річний захисник з полку «Азов» Олександр Іщенко. Його утримували у СІЗО в Ростові-на-Дону.