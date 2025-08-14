Військова частина не нараховували пораненому на фронті солдату додаткові 100 тис. грн винагороди під час лікування. Військовий визнав це протиправним та відсудив виплати у Львівському окружному адміністративному суді.

Як вказано у рішенні, яке оприлюднили у судовому реєстрі у серпні 2025 року, до суду звернувся солдат, який у квітні та у липні 2023 року у зоні бойових дій на території Луганської області потрапив під артилерійські обстріли та зазнав травм. Після поранень військовий проходив лікування у різних медзакладах. У позові вказано, що із кінця лютого по 8 травня 2024 року (понад два місяці) солдат перебував на лікуванні у Львівській обласній психіатричній лікарні через погіршення стану здоров’я, зокрема ПТСР, але не отримав додаткових виплат (100 тис. грн на місяць) за період лікування.

Позивач вважає дії військової частини протиправними та звернувся до суду, щоб зобов’язати командування виплатити йому гроші за вказаний період. Цю справу розглянула суддя Уляна Андрусів, яка дослідила усі матеріали та аргументи. Представник військової частини не скористався правом подати відзив та пояснити свою позицію.

Суддя задовольнила позов солдата, визнавши протиправною бездіяльність військової частини – її зобов’язали нарахувати військовому додаткову винагороду (100 тис. грн на місяць) пропорційно дням перебування на стаціонарному лікуванні із 27 лютого по 8 травня 2024 року. Рішення суду ще можна оскаржити.