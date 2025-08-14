Шептицький міський суд Львівщини зобов’язав відділ освіти Шептицької міськради виплатити 355 тис. грн на користь педагогічного працівника, якому не виплачували середній заробіток під час мобілізації. Відомо, що відділ освіти хоче скасувати це рішення у апеляційному суді.

Як вказано у рішенні Шептицького міського суду, яке оприлюднили у судовому реєстрі у липні 2025 року, до суду звернувся чоловік, який розповів, що перебуває у трудових відносинах з Будинком дитячої та юнацької творчості Шептицької міської ради та за сумісництвом – із гімназією №8, у обох закладах він є акомпаніатором (педагогічний працівник). Із лютого 2022 року до січня 2025 року позивач перебував на військовій службі. 19 липня 2022 року йому, як педагогічному працівнику, припинили виплачувати середній заробіток, що, на думку позивача, є протиправно. Він вважає, що йому мали продовжувати нараховувати середній заробіток до 23 грудня 2023 року.

Представник відділу освіту Шептицької міської ради повідомив суду, що мобілізованому працівнику припинили виплачувати середню зарплату через внесення змін до ч.3 ст.119 Кодексу законів про працю України.

Цю справу розглянула суддя Марта Мельникович, яка дослідила усі матеріали та аргументи сторін.

«У частині другій статті 57 Закону України «Про освіту» міститься спеціальна норма щодо положень частини третьої статті 119 КЗпП України, оскільки поширюється на педагогічних чи науково-педагогічних працівників; спеціальна норма має перевагу над загальною (частина третя статті 119 КЗпП України) нормою. Прийнята пізніше в часі загальна норма (частина третя статті 119 КЗпП України) не скасовує спеціальної норми. Тому за педагогічними чи науково-педагогічними працівниками, призваними на військову службу за призовом під час мобілізації, зберігається попередній середній заробіток», – вказано у рішенні суду.

Суддя встановила, що позивач є педагогічним працівником, і до 23 грудня 2023 року мав право на виплату середнього заробітку під час мобілізації.

«Законом України № 3494-ІХ від 22 листопада 2023 року, який набрав чинності 24 грудня 2023 року, внесено зміни та у частині другій статті 57 Закону України «Про освіту»: слова «чи проходження військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період, або військової служби за призовом осіб із числа резервістів в особливий період» виключено. Тобто з 24 грудня 2023 року за педагогічними чи науково-педагогічними працівниками, призваними на військову службу за призовом під час мобілізації не зберігається попередній середній заробіток», – вказано у рішенні суду.

Суддя задовольнила позов ексвійськового, зобов’язавши відділ освіти виплатити йому 355,9 тис. грн середнього заробітку за час мобілізації (із 19 липня 2022 року по 23 грудня 2023 року). У цю суму входить 260 тис. грн невиплаченого заробітку в Будинку дитячої та юнацької творчості та 95 тис. грн за роботу в гімназії №8. Відомо, що відділ освіти намагається скасувати рішення у апеляційному суді.