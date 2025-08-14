На об'єкті понищили стенди, стіни, стелю, викрали бойлер

«Водну арену» в Тернополі патрулюватимуть екіпажі патрульної поліції, а на будівлі та всередині встановлять камери відеоспостереження. Такі заходи приймуть після того, як комплекс для проведення спортивних заходів, який побудували за 100 млн грн, розгромили неповнолітні. Хулігани пошкодили стенди, стелю, стіни, вирвали світильники і викрали бойлер.

Поліцейські встановили осіб, причетних до пошкодження майна на території спорткомплексу, повідомили ZAXID.NET в поліції області. Ними виявилися двоє рідних братів віком 15 і 16 років. Неповнолітні – переселенці із Запорізької області, які на початку повномасштабного вторгнення переїхали у Тернопіль. Окрім пошкодження майна, юнаки також викрали бойлер. Поліція розслідує цю справу за фактом крадіжки.

У Тернопільській обласній військовій адміністрації повідомили ZAXID.NET, що «Водна арена» перебуває на балансі департаменту розвитку інфраструктури. Однак гроші на утримання об’єкта не виділяли, також там не було охорони чи камер відеоспостереження.

У коментарі ZAXID.NET речниця Тернопільської ОВА Світлана Боднар зазначила, що адміністрація двічі зверталася до поліції, аби там забезпечити належну охорону, однак цього так і не сталося. Натомість правоохоронці рекомендували встановити на комплексі відеонагляд, але до цього часу камер не облаштували.

Заступник керівника департаменту розвитку інфраструктури Тернопільської ОВА Михайло Олійник повідомив «20 хвилин», що після випадку вандалізму на «Водній арені» планують встановити камери відеоспостереження. Також домовляються з «Тернопільобленерго», щоб під'єднати комплекс до електрики. Раніше гроші на утримання будівлі не виділяли, бо все фінансування йшло на військові потреби.

Центр веслування та водних видів спорту «Водна арена “Тернопіль”» побудували на руслі річки Серет у західній частині Тернопільського ставу. Будівництво розпочали у 2017 році. За інформацією «Суспільного», у період 2018-2022 років коштом державного та місцевого бюджетів на будівництво об’єкта витратили понад 101 млн грн.

У 2021 році спорткомплекс фігурував у розслідуванні про розтрату 160 тис. грн державних грошей. Тоді Тернопільська обласна прокуратура повідомляла, що підрядник отримав гроші за невиконані роботи. Зокрема, керівник фірми вказав, що побудував усі гідротехнічні споруди веслувального каналу, хоча насправді вони були зведені лише частково.